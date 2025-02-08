統振Quick Pay金融平台營運強 1月營收2.88億元呈年月雙增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-08 13:47

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統振 (6170-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 1 月合併營收 2.88 億元，較 2024 年 12 月營收 2.61 億元增加 10.07%，較 2024 年 1 月營收 2.41 億元成長 19.30%，月營收繳出連續 17 月年增率正成長、且單月營收皆保持超過 2 億元以上的業績。

統振主管表示，1 月營收月增、年增，主要受惠於農曆過年傳統金融科技服務平台產業旺季，在年節前移工年終獎金與紅包發放下，帶動統振旗下 Quick Pay 平台的單月匯款筆數較 2024 年同期成長達 30.68%，加上流通事業體之旗下所代理的消費型電池、保健食品、彩妝品等，在終端通路穩健的拉貨力道下，出貨量也保持穩健，雙雙是貢獻統振 1 月營收穩健放大的主要原因。

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根據國外研究機構 Research And Markets 報告指出，2024 年全球金融科技即服務 (FaaS) 市場價值為 3,874 億美元，預計到 2030 年將達到 1.1 兆美元，2024 年至 2030 年的年複合成長率為 18.4%，隨著各產業企業對於 FaaS 平台所延伸的附加價值潛力之認同度水漲船高。

其中，在零售和電子商務領域，FaaS 平台將透過提供嵌入式支付系統、數位錢包、交叉行銷等服務項目來創造支付結構轉變、改善結帳體驗並提高轉換率，可見龐大的市場商機已為 FaaS 平台帶來有利的業務拓市空間，助力統振 Quick Pay 未來發展動能。

統振指出，Quick Pay 金融科技服務平台自 2019 沙盒實驗以來即是為外籍移工提供合法、透明且便利的匯款管道，資訊安全、身份驗證、匯款渠道等皆有嚴謹的審核機制，且用戶僅需四步驟（下載 APP、註冊會員、APP 內下匯款指令、超商繳款）就能完成匯款，而款項將在一小時內抵達國外帳戶，統振目前已開通對印尼、越南、菲律賓、泰國之匯款業務（四國占我國移工人口將近 100%），2024 年總計匯款筆數已明顯較 2023 年有 31.70% 的成長。

統振也持續強化後台四國的客服人員，即時、耐心、有效率的協助用戶解決各式問題，持續創造用戶高度肯定的回饋、會員數增加以及有效使用率。