台灣大、泓德能源攜手搶進表後儲能市場 瞄準三大用電需求較大產業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-23 11:33

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台灣大說明，「表後儲能及能源管理創新解決方案」以台灣大哥大穩健的行固網電信服務為基礎，結合泓德能源在光儲充解決方案的專業，包含太陽能發電系統、智慧能源管理平台，以及商用 / 家用儲能設備，為企業用戶提供客製化的一站式服務。

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台灣大指出，雙方鎖定連鎖零售業、商辦大樓以及製造業等三大用電需求較大的產業，提供包括智慧調節用電、降低超約罰款、提供停電備援、因應電價政策以及實現永續目標等五大效益。

台灣大企業服務事業商務商務長朱曉幸表示，未來持續瞄準穩定能源電力供應、降低能源成本及達成 ESG 目標有高度需求的連鎖體系、商辦、智慧大樓以及工廠製造業等，預估每年能為企業減少近 20% 的電費。

朱曉幸指出，透過智慧儲能系統，實現離峰充電、尖峰放電的削峰填谷目標，降低因突發停電或電力中斷造成的營業損失，優化企業日常營運，可有效備戰 AI 時代的高電力需求。

泓德能源總經理周仕昌則表示，台灣政府投入 353 億元推動深度節能計畫。在能源轉型、電費管理、再生能源整合及碳中和政策推動下，表後儲能市場需求快速增長。泓德以獨家 TITAN 智慧綠電系統，結合光儲充解決方案，助力客戶響應 2050 淨零碳排目標。