台灣大、泓德能源攜手搶進表後儲能市場 瞄準三大用電需求較大產業
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-23 11:33
台灣大 (3045-TW) 宣布與泓德能源 (6873-TW) 進一步展開智慧儲能與管理戰略合作，結合雙方優勢，打造智慧能源服務生態圈，鎖定全球表後儲能快速成長的趨勢，攜手推出表後儲能及能源管理創新解決方案，提供客戶一站式的服務。
台灣大說明，「表後儲能及能源管理創新解決方案」以台灣大哥大穩健的行固網電信服務為基礎，結合泓德能源在光儲充解決方案的專業，包含太陽能發電系統、智慧能源管理平台，以及商用 / 家用儲能設備，為企業用戶提供客製化的一站式服務。
台灣大指出，雙方鎖定連鎖零售業、商辦大樓以及製造業等三大用電需求較大的產業，提供包括智慧調節用電、降低超約罰款、提供停電備援、因應電價政策以及實現永續目標等五大效益。
台灣大企業服務事業商務商務長朱曉幸表示，未來持續瞄準穩定能源電力供應、降低能源成本及達成 ESG 目標有高度需求的連鎖體系、商辦、智慧大樓以及工廠製造業等，預估每年能為企業減少近 20% 的電費。
朱曉幸指出，透過智慧儲能系統，實現離峰充電、尖峰放電的削峰填谷目標，降低因突發停電或電力中斷造成的營業損失，優化企業日常營運，可有效備戰 AI 時代的高電力需求。
泓德能源總經理周仕昌則表示，台灣政府投入 353 億元推動深度節能計畫。在能源轉型、電費管理、再生能源整合及碳中和政策推動下，表後儲能市場需求快速增長。泓德以獨家 TITAN 智慧綠電系統，結合光儲充解決方案，助力客戶響應 2050 淨零碳排目標。
台灣大在 2021 年即與泓德能源展開合作，由泓德能源旗下星星電力轉供約 3700 萬度電，強化台灣大固網在全台將近 1300 個據點的綠電應用，協助再生能源使用數量約 8%。
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