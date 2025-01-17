台灣大攜手ShopBack 助電商商家導入先享後付服務

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 15:29

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台灣大 (3045-TW) 今 (17) 日宣布與現金回饋平台 ShopBack 策略聯盟，攜手搶攻全台逾千家電商通路商機，助電商商家導入先享後付服務。台灣大用戶至 ShopBack 合作的品牌電商購物，免持信用卡，僅三步驟快速完成先享後付且可分期付款。

台灣大表示，與 ShopBack 合作的電商商家，若導入台灣大「大哥付你分期」服務，即能獲得 ShopBack 平台的加碼現金回饋及當季優惠活動。

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台灣大指出，對 ShopBack 而言，台灣大的電信大數據優勢與龐大用戶基礎，加上「大哥付你分期」簡化支付流程，將有效帶動商家流量與交易量，台灣大則可藉由 ShopBack 橫跨全台千家品牌電商的通路優勢，接觸更多潛在合作夥伴，創造雙贏。

台灣大表示，「大哥付你分期」服務推出以來，2024 年整體交易金額年增 45%，部分合作商家於第四季更創下 134% 的年增率。隨著與 momo 購物網、486 團購、台灣最大精品買賣 APP「Popchill 拍拍圈」等新通路夥伴陸續加入，2024 年第四季「大哥付你分期」月均用戶數年增 4 成。

台灣大電信金融副總吳建頤表示，根據 Research and Markets 最新研究，全球先買後付 BNPL (Buy Now Pay Later) 市場 2024 年預計成長 16.2%，達到 4862 億美元，並持續穩定性的成長。而台灣大將持續深化支付工具的便捷性與安全性，並結合數據驅動科技創新，助力電商業者拓展市場版圖。