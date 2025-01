台灣大攜手ShopBack 助電商商家導入先享後付服務

‌



台灣大電信金融副總吳建頤表示,根據 Research and Markets 最新研究,全球先買後付 BNPL (Buy Now Pay Later) 市場 2024 年預計成長 16.2%,達到 4862 億美元,並持續穩定性的成長。而台灣大將持續深化支付工具的便捷性與安全性,並結合數據驅動科技創新,助力電商業者拓展市場版圖。