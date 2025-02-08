合庫金1月淨賺14.49億月增70% 年減31%原因曝 EPS 0.09元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-08 19:18
公股金控最後一家公布的合庫金控 (5880-TW)，今 (8) 日公告元月自結盈餘，1 月稅後純益 14.49 億元，每股稅後盈餘（EPS）0.09 元，呈現月增、年減，較去年 12 月成長 70%；除因子公司證券連續 3 個月虧損，加上去年 1 月銀行手收有大筆補償挹注，比較基期較高，故出現年減 31%。
主要子公司合庫銀行 1 月獲利表現亮麗，稅後純益 14.66 億元，較去年 12 月增加 52%、但年減 27%，主要因去年 1 月比較基期較高，有高鐵聯貸案補償金 8.45 億元挹注手續費收入，以至呈現年減，若排除這原因，1 月的稅後純益年增 24%。
此外，子公司合庫證券虧損 0.13 億元，連續 3 個月虧損，除因今年 1 月逢農曆春節，較去年少 4 個交易日，經紀手收減少，加上當月台股上下震盪劇烈，影響操作損益。
合庫金去年全年稅後純益達 197.4 億元、年增 10.4%，EPS 為 1.26 元。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 合庫金去年賺197億創新高！年增10.4% EPS 1.26元 銀行單月獲利年增8成
- 吳嘉隆：經濟情勢越複雜、投資策略越簡單 台股上看3萬 5大產業看俏
- 去年勞動基金大賺1.4兆 新制勞退收益率16.16% 每人可分5.5萬
- 年月雙增！華南金1月淨賺19.77億元月增2.4% EPS 0.14元
下一篇