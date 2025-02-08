合庫金1月淨賺14.49億月增70% 年減31%原因曝 EPS 0.09元

公股金控最後一家公布的合庫金控 ( 5880-TW )，今 (8) 日公告元月自結盈餘，1 月稅後純益 14.49 億元，每股稅後盈餘（EPS）0.09 元，呈現月增、年減，較去年 12 月成長 70%；除因子公司證券連續 3 個月虧損，加上去年 1 月銀行手收有大筆補償挹注，比較基期較高，故出現年減 31%。

主要子公司合庫銀行 1 月獲利表現亮麗，稅後純益 14.66 億元，較去年 12 月增加 52%、但年減 27%，主要因去年 1 月比較基期較高，有高鐵聯貸案補償金 8.45 億元挹注手續費收入，以至呈現年減，若排除這原因，1 月的稅後純益年增 24%。