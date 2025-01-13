台灣大攜精誠在B2B、B2G市場已有斬獲 瞄準逾5000億元的ICT市場商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-13 18:03

‌



台灣大 (3045-TW) 去年 9 月戰略投資精誠 (6214-TW)，透過策略聯盟引進精誠產品與解決方案，雙方在產品、業務、研發及服務四大領域發揮綜效，鎖定多元產業，並積極布局企業用戶端資通訊整合市場，在 B2B、B2G 市場皆有所斬獲，瞄準台灣 ICT 資通訊市場 5772 億元的商機。

台灣大引進精誠的資訊與解決方案，助力台灣大在企業用戶市場快速插旗，除在四大領域發揮合作綜效，更瞄準中央地方部會、製造業、科技業、零售業、醫療業、服務業等產業，積極布局企業用戶端資通訊整合市場，在 B2B、B2G 市場皆有所斬獲。

‌



台灣大進一步指出，B2B 鎖定資安反詐、整合協作與維運服務；B2G 方面合作政府標案，積極開創數位化多元運用；未來在 B2B2C 更將結合台灣大 Telco+Tech 新創服務，在品牌電商、電信金融、OTT 串流平台有進一步合作。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大與精誠技術及產品服務高度互補，為客戶提供更完整、多元的解決方案，戰略投資 3 個月來，雙方積極盤點商機與業務配對，以「5C 產品共銷共研」、「政府 / 企業市場共創」與「大東南亞市場共進」三大戰略並進。

台灣大表示，在產品、業務、研發及服務四大核心領域中，針對五大產品服務的競爭優勢面，透過交叉銷售與經銷合作，擴展包括電信服務 (Connectivity)、雲端與 AI 服務 (Cloud & AI)、資安服務 (Cybersecurity)、應用整合服務 (Collaboration)、顧問與託管服務 (Consulting & Managed Service)，透過 5C 的展開與整合串聯業務銷售網絡，深化客戶服務深度。

台灣大指出，戰略合作後更將進一步耕耘政府標案，如國網中心三期設備維護案引入精誠資訊的 Splunk 服務，加強資安與數據管理，接下來積極搶攻中央 14 部 9 會以及各縣市地方政府標案，未來開創智慧三表、智慧消防、智慧水情監控系統等多元應用。