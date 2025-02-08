外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.38%，報1.3557元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 01:20
截至台北時間08日01:20，美元/新加坡幣上漲0.0051點漲幅達0.38%，暫報1.3557點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.92%
- 近 1 週：-0.18%
- 近 3 月：+1.33%
- 近 6 月：+1.94%
- 今年以來：-0.99%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.83，本日上漲0.3%
- 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日上漲0.57%
- 美元/挪威克朗相關性0.79，本日上漲0.51%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.8%，報155.98元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.86%，報20.607元
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.54%，報1.0326元
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.47%，報1.4785元
上一篇
下一篇