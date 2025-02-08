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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.38%，報1.3557元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 01:20


截至台北時間08日01:20，美元/新加坡幣上漲0.0051點漲幅達0.38%，暫報1.3557點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.92%
  • 近 1 週：-0.18%
  • 近 3 月：+1.33%
  • 近 6 月：+1.94%
  • 今年以來：-0.99%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.83，本日上漲0.3%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.81，本日上漲0.57%
  • 美元/挪威克朗相關性0.79，本日上漲0.51%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日上漲0.64%
  • 紐元/美元相關性-0.79，本日上漲0.56%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日上漲0.4%

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美元/新加坡幣1.35440.28%
人民幣/美元0.1371890.00%
歐元/美元1.0327-0.53%
紐元/美元0.566-0.26%
英鎊/美元1.2409-0.20%

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