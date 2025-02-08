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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.54%，報1.0326元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:40


截至台北時間08日00:40，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.54%，暫報1.0326點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.08%
  • 近 1 週：-0.08%
  • 近 3 月：-3.23%
  • 近 6 月：-5.02%
  • 今年以來：+0.26%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.80，本日下跌0.32%
  • 紐元/美元相關性0.79，本日下跌0.46%
  • 澳元/美元相關性0.67，本日下跌0.37%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日下跌0.25%
  • 美元/瑞郎相關性-0.86，本日下跌0.51%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.83，本日下跌0.41%

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歐元/美元1.0327-0.53%
英鎊/美元1.2409-0.20%
紐元/美元0.566-0.26%
澳元/美元0.6271-0.19%

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