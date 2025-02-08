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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.47%，報1.4785元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:40


截至台北時間08日00:40，歐元/加幣下跌0.007點跌幅達0.47%，暫報1.4785點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.22%
  • 近 1 週：-1.32%
  • 近 3 月：-0.66%
  • 近 6 月：-1.37%
  • 今年以來：-0.28%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/澳元相關性0.65，本日下跌0.28%
  • 歐元/美元相關性0.62，本日下跌0.53%
  • 英鎊/美元相關性0.41，本日下跌0.31%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.51，本日下跌0.51%
  • 美元/台幣相關性-0.48，本日下跌0.22%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.39，本日下跌0.24%

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歐元/加幣1.4761-0.63%
歐元/美元1.0327-0.53%
澳元/美元0.6271-0.19%
英鎊/美元1.2409-0.20%
美元/台幣32.810.17%

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