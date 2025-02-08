外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.47%，報1.4785元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:40
截至台北時間08日00:40，歐元/加幣下跌0.007點跌幅達0.47%，暫報1.4785點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.22%
- 近 1 週：-1.32%
- 近 3 月：-0.66%
- 近 6 月：-1.37%
- 今年以來：-0.28%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.51，本日下跌0.51%
- 美元/台幣相關性-0.48，本日下跌0.22%
- 美元/新加坡幣相關性-0.39，本日下跌0.24%
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