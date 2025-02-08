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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.8%，報155.98元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:40


截至台北時間08日00:40，歐元/日元下跌1.25點跌幅達0.8%，暫報155.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.99%
  • 近 1 週：-1.92%
  • 近 3 月：-5.22%
  • 近 6 月：-0.52%
  • 今年以來：-3.21%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.44，本日下跌0.42%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.40，本日下跌0.83%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.34，本日下跌0.27%

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日元/美元0.0066030.00%
英鎊/美元1.2409-0.20%
澳元/美元0.6271-0.19%
人民幣/美元0.1371890.00%

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