市佔逾六成！韓造船業1月新接訂單量全球第一 專家：陸廠恐擴大產能

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-07 13:30

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最新數據顯示，南韓造船業上月在新接訂單量的表現超越中國位居第一，表現較去年 12 月有明顯改善，南韓去年 12 月在全球新接訂單量的佔比僅 6%，最大競爭對手中國則是 82%。

英國航運諮詢機構克拉克森研究今 (7) 日表示，南韓造船業 1 月共獲得 13 艘新船訂單，共計 90 萬修正總噸(CGTs)，佔全球總量 146 萬修正總噸的 62%，中國造船廠上月則位居第二，共獲 21 艘新船訂單，共計 27 萬 CGTs，佔全球總量的 19%。

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從手持新單量來看，截至去年 12 月底，中國造船廠達 9151 萬修正總噸，在全球 1.5679 億修正總噸中佔比 58%，較一個月前減少 132 萬 CGTs，位居全球第一，南韓則位居第二，為 3702 萬修正總噸，佔全球總量的 24%。

克拉克森新船價格指數（Newbuilding Price Index）上月為 189.38，比 2024 年 1 月攀漲 0.22 點。該指數是衡量新建船舶價格變化的晴雨表。

克拉克森上月中也公布數據指出，全球造船廠去年共獲新船訂單 2390 艘，合計 1.7 億載重噸 / 6555 萬修正總噸，創 2008 年金融危機以來新高。以修正總噸計，中國船廠佔全球新船市場份額的 70%。

此外，去年中國造船業的造船完工量、新接訂單量和手持訂單量穩步增長，連續 15 年全球第一。

ING 此前預測，未來幾年造船業仍將保持穩定繁榮。雖然大陸目前的造船產能不足，但是在行業景氣背景下，中國造船廠恐擴大產能，並有望進一步拿下更多的船舶接單量。