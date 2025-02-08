不用派兵到加薩！川普再提接管計畫但強調不急於執行 哈瑪斯說話了

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-08 16:30

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美國總統川普周二 (4 日) 稱美國將接管加薩走廊並將負責當地重建工作，哈瑪斯代表 Sami Abu Zuhri 最新表示，希望美國總統川普重新安置巴勒斯坦人的說法不是認真的，哈瑪斯不會允許美軍進入加薩走廊。

Zuhri 在接受土耳其《自由報》(Hurriyet) 採訪時說：「我們希望這些話不是認真的。我們已經與以色列的佔領鬥爭多年，當然不會允許新的佔領。我們認為川普言論對我們人民不公正且具有冒犯性，在任何情況下，我們都不會允許川普的軍隊進入加薩走廊。」

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這位哈瑪斯官員認為，在這種背景下，哈瑪斯提議成立聯盟來抵制川普的行為，防止他試圖控制或攻擊加薩走廊。「這一聯盟應讓川普知道，該地區的人民不是誰的財產，若他想保護美國利益，就應當尊重當地人民的主權和權利。」

川普周五 (7 日) 在會晤日相石破茂前再次提及「接管加薩」計畫。他說：「美國會將這項計畫視為 1 筆房地產交易。我們將成為加薩的投資者，但沒有急於做任何事情。」他並強調不急於執行這項計畫。

他還聲稱，以色列會協助加薩居民遷移，這意味著美國不需要派遣軍隊，或由美國提供安全保障。

川普周二在白宮會晤以色列總理內唐亞胡後表示，美國將接管加薩走廊並負責當地重建工作，將把當地打造成「中東的蔚藍海岸」且要巴勒斯坦人遷往其他中東國家來「重建」當地，且不排除派美軍進駐，並承諾將親自訪問當地。

川普認為，如今的加薩走廊是「拆遷現場」，並稱其居民應永遠離開去其他國家，特別建議約旦或埃及作為他們的居住地。

不過，中東大國沙烏地阿拉伯、埃及和約旦均已表示，不會支持驅逐加薩人的計畫。

至於重建費用，美國國務卿盧比歐周三 (5 日) 稱美國會負責，但白宮發言人 Karoline Leavitt 稱美國納稅人不會買單，川普會要中東國家想辦法。