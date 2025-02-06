川普要出手了！慕尼黑安全會議下周登場 傳美將向盟友提烏克蘭和平計畫

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-06 15:50

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德國慕尼黑安全會議 (MSC) 將於下周登場，美國盟友預期川普政府屆時將公佈各界期待已久的烏克蘭和平計畫，川普的俄烏問題特使 Keith Kellogg 證實他有意在年度會議上發言。他周三 (5 日) 在 X 上發文說：「我期待談論川普總統結束烏克蘭血腥和代價高昂戰爭的目標。我將會見願意跟我們合作的美國盟友。」

《euronews》報導，自從 Kellogg 透露打算在下周五 (14 日) 起舉行 3 天的 MSC 上發言以來，外界猜測他將分享川普結束俄國對烏克蘭全面入侵的計畫。

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《彭博資訊》周三也引述匿名消息人士報導，美國總統川普的俄烏問題特使將向盟友公佈烏克蘭和平計畫，其中可能包括凍結衝突，讓俄國佔領的部分地區處於未決狀態，同時向烏克蘭保證莫斯科不會再次發動攻擊。

Kellogg 已經暗示美國希望看到烏克蘭在停火後舉行大選，川普周一 (3 日) 亦表示，烏克蘭提供關鍵礦產資源來換取美國援助可能是解決方案的一部分。

與此同時，克里姆林宮周三也宣布加強與美國的接觸，討論結束烏克蘭戰爭的問題。克宮發言人佩斯科夫表示，莫斯科已準備好談判。烏國總統澤倫斯基則稱將直接跟俄國總統普丁對話，但美國和歐盟必須參與。

消息人士還透露，Kellogg 本月稍後料將首度造訪基輔和歐盟其他國家，並跟烏國總統澤倫斯基會面。

烏國總統辦公室則拒絕對此事置評，白宮國安委員會發言人則稱 Kellogg 會持續與美國盟友接觸，落實川普對於結束戰事的承諾。