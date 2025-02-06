美股七雄成長放緩 威脅標普500指數漲勢

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-06 02:00

‌



最近 DeepSeek 作為人工智慧 (AI) 威脅的崛起，讓輝達 (NVDA-US) 的市值蒸發 5,000 億美元。而 Google 母公司 Alphabet Inc.(GOOGL-US) 日前公布的財報未達預期，對其資本支出的疑慮引發投資人對其股價的擔憂，並使其股價創逾一年的最大跌幅。

這些波動反映對大型科技股過去兩年來推動美股強勢的深層擔憂：所有的 AI 支出是否能夠帶來回報？

‌



截至目前，「美股七雄」中已有 5 家公司公布財報，亞馬遜 (AMZN-US) 將於本周四 (6 日) 美股盤後公布財報，輝達預估在本月晚些時候公布。作為最近報告的公司，Alphabet 的財報讓市場失望，尤其是其被視為 AI 繁榮指標之一的雲端業務，去年第四季表現不及預期。

這些擔憂對「美股七雄」的高市值構成威脅，因為這些公司基於預期本益比的交易價格比標普 500 指數高出 40%。這一價差已經從 2023 年的 70% 高點縮小。

根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 彙編的數據，這些大公司年盈利成長在 2023 年底達到高峰，並預料連續第五個季度放緩。

法國興業銀行 (Societe Generale) 的量化研究主管 Andrew Lapthorne 表示：「『美股七雄』的資本支出成長和現金流增加與其他標普 500 成分股公司之間的對比非常引人注目。」

根據 Lapthorne 的數據，2024 年這 7 家公司在資本支出上的成長為 40%，而其他標普 500 成分股公司的成長僅為 3.5%。Alphabet 日前預估 2025 年的資本支出將達到 750 億美元，遠高於分析師預期的 579 億美元。

此外，貿易緊張局勢、地緣政治問題以及 DeepSeek 上周的突然崛起，進一步加劇對這些公司的壓力。投資人將尋求標普 500 指數中其他公司更強盈利成長的跡象。

摩根士丹利全球機會基金經理 Kristian Heugh 表示：「『美股七雄』的年盈利成長正在顯著下降，而標普 500 其他成分股的成長趨勢則有所改善。」

雖然近年來，基金經理們將資金配置到『美股七雄』中，以保持與指數的對接，但這種策略未來不一定仍然奏效。