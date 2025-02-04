〈財報〉輝瑞上季業績超預期 重申全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-04 23:40

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美國大藥廠輝瑞 (Pfizer) 周二 (4 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季財報，受惠撙節措施奏效和新冠疫苗銷量降幅低於預期，該季獲利轉盈與營收一同打敗華爾街分析師預期。此外該公司還重申全年財測。

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根據財報，輝瑞去年第四季 (截至去年 12/31) 營收年增 22% 至 177.6 億美元，優於 FactSet 分析師預估的 173.5 億美元；該季淨利報 4.1 億美元，合每股獲利 0.7 美元，去年同期虧損 33.7 億美元或每股虧 0.60 美元，經調整後每股獲利報 0.63 美元，優於 FactSet 分析師預估的每股傳 0.47 美元。

該公司表示，去年第四季超預期業績主要是由於 2023 年第四季針對其抗新冠病毒藥物 Paxlovid 的 35 億美元一次性非現金收入回撥 (non-cash revenue reversal) 所致。較小的影響來自於上季來自舊有 Seagen 癌症藥物組合、Vyndaqel 心臟病藥物家族的成長貢獻，以及在排除收入回撥後，Paxlovid 年銷售成長。

輝瑞口服抗新冠病毒藥物在去年第四季銷售 7.27 億美元，前年同期虧損 31.4 億美元，低於分析師預估的 7.9433 億美元，主要是該公司向美國傳統商業市場銷售過渡以及收入回撥。

該公司所有類別的其他幾種產品的銷售額也有所增加，外匯的有利影響為 6,200 萬美元，儘管被新冠疫苗的收入下降 20 億美元所抵消。輝瑞新冠疫苗上季銷售額報 33.98 億美元，優於分析師預估的 31 億美元。

展望未來，輝瑞也重申 2025 年全年財測，預估營收在 610 億美元至 640 億美元之間，調整後每股獲利介 2.8 美元至 3 美元之間。FactSet 調查的分析師預估全年營收為 630.7 億美元，調整後每股獲利為 2.91 美元。

此外輝瑞還表示，到 2025 年底將實現節省約 45 億美元的總淨成本。輝瑞首席財務官 David Denton 在聲明中表示：「我們仍然有信心在未來幾年恢復到疫情前的營業利潤率。」

彭博智庫分析師 John Murphy 表示，由於目前的藥物並不是輝瑞公司目前的主要亮點，這份財報「基本上是學術性的」。他說：「今天投資人真正聚焦的將是肥胖問題。這家製藥公司目前有一款肥胖藥物，並表示將在夏季做出是否推進這款藥物的決定。」