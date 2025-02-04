Deep Research研究能力直逼專業分析師！專家：成本僅零頭 這些產業剉咧等

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-04 15:00

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OpenAI 周日 (2 日) 推出 Deep Research，半小時內可完成一份研究報告，恐怖研究能力震撼所有人，專家認為 Deep Research 將給麥肯錫等調研機構帶來重大衝擊。

中國科技自媒體《AI 寒武紀》報導，傳統諮詢業者的核心競爭力之一是靠分析師團隊耗時數日，甚至數周完成產業研調、數據整合與策略報告，但 Deep Research 直接將這一流程壓縮至幾十分鐘，且品質接近專業分析師水準。

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OpenAI 執行長奧特曼表示，Deep Research 效能如同「按需調用專家團隊」，成本僅為真人服務的零頭。對於按小時計費的諮詢公司來說，這種效率落差將直接衝擊其商業模式。

報導指出，Deep Research 的威脅不僅限於效率，更在於跨領域專業能力的泛化，這種能力使得諮詢公司引以為傲的「行業專精」壁壘被逐步瓦解，因 AI 不僅能處理結構化數據，還能理解複雜語境，並生成邏輯鏈完整的分析。

諮詢行業的傳統痛點正被 Deep Research 精準狙擊，像是人力成本高昂、知識更新滯後以及長尾需求涵蓋不足。

根據第三方測試，Deep Research 生成的一份萬字行業分析報告，品質已超過某些學術論文初稿。若客戶開始接受「AI + 人工複審」的混合模式，諮詢公司的中間價值將被大幅壓縮。

Deep Research 不僅是工具革新，更預示著一個新模式，也就是知識工作的民主化。正如華頓商學院一位教授說的，AI 不是最危險的競爭對手，而是那些比你更善用 AI 的人類。