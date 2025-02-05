歷史性一刻！英國政壇撼動 邁向「三黨政治」時代

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-05 07:43

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一項具有歷史性意義的民調結果出爐，英國兩大歷史悠久的主要政黨——工黨和保守黨，民調首次落後僅成立六年的英國改革黨，象徵英國開啟「三黨政治」新時期。

據《Sky News》周一（3 日）報導，《Sky News》/YouGov 聯合進行的民調結果顯示，由法拉奇領導的改革黨，支持率首次超過執政的工黨和另一大主要政黨——保守黨，以 25% 的支持率領先。

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工黨以 24% 的支持率位居第二，保守黨則以 21% 的支持率位居第三。

比起 1 月 26 到 27 日的調查，改革黨支持度增加 2 個百分點，工黨下降 3 個百分點，保守黨減少 1 個百分點。

此外，自由民主黨的支持率為 14%，綠黨為 9%。

這一結果表明，英國進入「三黨政治」新時期。

保守黨可能是此次民調中受打擊最大的黨派，自從 YouGov 在大選後重啟民調以來，該黨一直位列第三。

另一個值得注意的民調結果是，在這項調查中，當選民被問及對保守黨和改革黨領導人的看法時，現任英國保守黨黨魁巴德諾赫的受歡迎程度已經落後法拉奇。

《Sky News》認為，這些數據可能會重啟保守黨內部關於他們是否應該考慮與改革黨聯合的辯論。此前巴德諾赫曾多次拒絕與該黨聯手。

改革黨前身為脫歐黨，由法拉奇於 2018 年創立，主張英國無協議脫歐，並嚴格限制移民進入英國。