〈財報〉任天堂Q3獲利、銷售皆跌三成 下修全年財測
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-04 16:40
任天堂發布上季財報，利潤和銷售額均下降了約三分之一，因此下調全年獲利預測，因玩家越來越期待下一代新主機的發布。
截至 12 月的三個月，任天堂獲利利潤和銷售額均下滑約三分之一。該公司報告營業利潤為 1261 億日元，低於分析師平均預測的 1612 億日元；營收則為 4329 億日元，同樣未達市場預期。
截至 3 月的財政年度，營業利潤將達到 2800 億日元（18 億美元），比先前的預測削減了五分之一以上。此外，預計原版 Switch 主機的銷量為 1100 萬台，低於此前預測的 1250 萬台。
業界分析師 Serkan Toto 表示，這些數據很難找到任何正面的訊號，「Switch 表現出色，但現在確實是推出新主機的時候了。我非常好奇，在新主機上市之前，任天堂會用什麼軟體來填補這段空白期。」
任天堂計劃在今年稍晚推出 Switch 2，這一消息激勵其股價創下新高，投資者正將目光放遠，忽略當前硬體銷售低迷的時期。該公司在 1 月暗示了這款新主機的存在，並計劃在 4 月初正式發表。
市場預期新一代產品將推動銷售增長，再加上遊戲產業成為日本市場中相對穩定的投資標的，使得任天堂股價在銷售下滑的情況下仍獲得支撐。
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