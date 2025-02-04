張忠謀最長一次專訪：聊黃仁勳、重掌台積電、28奈米成功及跟蘋果合作故事

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-04 17:50

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台積電 (2330-TW) (TSM-US) 創辦人張忠謀上周一 (1 月 27 日) 接受知名科技播客《Acquired》訪問，期間分享他與輝達(NVDA-US) 執行長黃仁勳如何結緣、與蘋果 (AAPL-US) 合作幕後以及他豪賭 28 奈米並大獲成功的故事。訪問內容也包括去年 11 月 29 日出版《張忠謀自傳》中提及的內容。

中國科技媒體《半導體行業觀察》報導，這場訪談是在黃仁勳的牽線搭橋下促成，張忠謀稱這是有史以來接受最長的採訪，受訪時也多次提到台積電多次重要轉折等關鍵分享。

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張忠謀在聊到跟黃仁勳的結識經過時表示，兩人結緣是通過一封信，當時黃仁勳面臨公司破產威脅，在與台積電美國銷售聯繫無果後，親自寫信給張忠謀寫信。

張忠謀說：「我和黃仁勳的關係始於他寄給我的一封信，我想那是在 1997 年。這封信被寄到郵局，我在新竹收到了它。他們聯繫了台積電的聖約瑟辦事處，但聖約瑟辦事處沒有回復他們。 但 NVIDIA 確實想與台積電做生意。因為我在接下來的一周就要去美國，所以這封信坦率地引起了我的好奇心，也讓我有點惱火，因我一直告訴我們的銷售人員，在與未來客戶交談時永遠不應疏忽，即便是小客戶。」

張忠謀也談到 2009 年重返台積電擔任執行長經歷，當時面臨不少挑戰，包括輝達晶片良率爭議、40 奈米製程問題、晶片代工價格下跌等等。此外，當時還有前任執行長蔡力行的裁員 840 位員工產生的問題。

張忠謀說：「當我重新出任執行長時，有幾個問題需要優先處理，其中之一就是與輝達的持續爭論和爭議。無論如何，我記得在重新擔任執行長後的頭幾天，我給所有主要客戶都打了電話，包括黃仁勳。在我跟黃仁勳的通話中，他對我還是挺友好的，但也非常嚴肅地提醒我們在 40 奈米製程上遇到品質交付製造問題。」

在裁員風波處理上，張忠謀最終邀請所有被離職員工返回台積電工作，他仍留下做出裁員決定的執行長，並與他私下談過多次且稱他仍是接班人選，但最終該執行長離職轉任聯發科副董事長兼總經理。

此外，張忠謀還談到台積電 28 奈米大獲成功的幕後故事，並稱當時只是順勢而為，且得益於智慧手機興起，使得 28 奈米製程需求巨大。

張忠謀接著跟主持人聊到如何與蘋果結識，並稱鴻海創辦人郭台銘為台積電跟蘋果牽線。

張忠謀回憶說：「那天開完董事會會議之後，我到家的時候已經是 6 點半左右了。我想我的妻子 Sophie 知道我大約到 6 點半才會回家。她在門口迎接我，這種情況並不常見。這次她有事要告訴我，所以她在門口迎接了我。她說郭台銘下午打來電話說他要來吃晚飯。」

他接著又說：「當時，Sophie 確實知道我要到六點後才會回家，所以她告訴郭台銘，於是郭台銘把他跟蘋果副總裁到我家的時間定在晚上八點。八點吃晚飯其實有點晚了，但我說管他呢，等著吧。當時我知道郭台銘會帶一個蘋果副總裁來我們家。我是在心裡想這不會是位普通的副總裁，因為郭沒有理由把蘋果的副總裁帶到我家，對台積電來說一定是個特別的人，於是 Jeff Williams 來了。他不僅僅是副總裁，還是蘋果營運長。」