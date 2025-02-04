亞泰影像1月營收4億元年增月增均逾2成 Q1訂單能見度約 2 個月

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-04 15:25

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亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 2024 年全年營收以 42.93 億元創新高之外，並挹注全年稅後純益以 5.28 億元改寫歷史次高，年增 29%，每股純益達 7.29 元，亞泰影像今 (4) 日公布 2025 年首月營收達 4 億元，月增 20.5%，年增 25.48%。

亞泰影像就目前訂單來看，2025 年首季的訂單能見度約 2 個月，並依客戶的需求進行滾動調整，首季營收將可望優於 2024 年同期的 8.55 億元水準。

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亞泰影像 2024 年全年營收 43.93 億元，創新高，毛利率 16.12%，年減 0.19 個百分點，全年稅後純益以 5.28 億元改寫歷史次高，年增 29%，每股純益達 7.29 元。

亞泰影像的影像感測器模組目前客戶在全球前五大多功能事務機品牌中即涵蓋四家，客戶端手中的在去年庫存漸去化後，去年拉貨狀況轉佳，推升 2024 年營收以 49.33 創新高，2025 年首季的產能利用率預估爲 90%。亞泰影像總經理吳淑品在先前召開的法說會指出，亞泰影像將與台灣設備業者合作跨入開發半導體應用的晶圓級檢測 AOI 系統。

同時，亞泰影像 2025 年的產能維持在全年 3800 萬套，與上一年相同，產能以緬甸與中國深圳維持 40% 比 60% 配合，2024 年資本支出約 5000 萬元，2025 年資本支出維持此一數字，最高不會超過 1 億元亞泰影像維持以靈活的產能調配運用方式以滿足客戶端的需求，暫時沒有擴充產能的規劃。同時，預估亞泰影像 2025 年上下半年營收比重維持 2024 年 48% 比 52% 相同。

吳淑品指出，亞泰影像持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積 極拓展產品多角化，包括與國際大廠合作開發 AOI 工業檢測模組，並且成功跨 入半導體晶圓檢測設備的應用，發揮產品多元效益。不過，亞泰影像跨入半導體晶圓檢測設備的應用，目前還沒有實績。

目前亞泰影像在影像感測應用在 MFP、影印機的模組占營收超過 90%，平均單價 (ASP) 約 138 美元，平均毛利率約 16%，吳淑品說，在其他應用領域約 2-3% 營收。