富鼎去年Q4 EPS 1.6元登九季新高 今年營收估增雙位數

MOSFET 業者富鼎 ( 8261-TW ) 今 (4) 日公告去年第四季財報，受惠急單挹注，整體營收與前季相比僅小幅季減，且雙率優化，帶動稅後純益達 1.88 億元，創下九季來新高，每股稅後純益 1.6 元，累計去年全年達 4.8 元；法人看好，富鼎今年受惠電源供應器領域成長，今年營收估雙位數增長。

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以產品組合來看，富鼎 2024 年低壓產品占 42%、中壓占 32%、高壓占 24%、其它 2%；以應用別區分，2024 年第四季電源供應器 (SPS) 占比 49%、運算 (Computing) 占 25%、顯示器 (Display) 占 5%、風扇馬達 IC 占 12%、其他占 9%。