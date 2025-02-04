富鼎去年Q4 EPS 1.6元登九季新高 今年營收估增雙位數
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-04 19:51
MOSFET 業者富鼎 (8261-TW) 今 (4) 日公告去年第四季財報，受惠急單挹注，整體營收與前季相比僅小幅季減，且雙率優化，帶動稅後純益達 1.88 億元，創下九季來新高，每股稅後純益 1.6 元，累計去年全年達 4.8 元；法人看好，富鼎今年受惠電源供應器領域成長，今年營收估雙位數增長。
富鼎去年第四季營收 7.88 億元，季減 2.5%，年增 14.6%，毛利率 33.7%，季增 1.9 個百分點，年增 3.9 個百分點，營益率 21.5%，季增 1.9 個百分點，年增 6.3 個百分點，稅後純益 1.88 億元，季增 21.2%，年增 175.8%，每股稅後純益 1.6 元。
富鼎去年全年營收 29.18 億元，年增 2.4%，毛利率 28.6%，年增 2.5 個百分點，營益率 16.2%，年增 5.4 個百分點，稅後純益 5.65 億元，年增 71.1%，每股稅後純益 4.8 元。
以產品組合來看，富鼎 2024 年低壓產品占 42%、中壓占 32%、高壓占 24%、其它 2%；以應用別區分，2024 年第四季電源供應器 (SPS) 占比 49%、運算 (Computing) 占 25%、顯示器 (Display) 占 5%、風扇馬達 IC 占 12%、其他占 9%。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇