外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.47%，報0.612元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，澳元/美元下跌0.0091點跌幅達1.47%，暫報0.612點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.13%
- 近 1 週：-1.55%
- 近 3 月：-5.31%
- 近 6 月：-4.58%
- 今年以來：+0.34%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.82，本日下跌1.14%
- 美元/加幣相關性-0.77，本日下跌1.47%
- 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.56%
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