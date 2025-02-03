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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.47%，報0.612元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，澳元/美元下跌0.0091點跌幅達1.47%，暫報0.612點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.13%
  • 近 1 週：-1.55%
  • 近 3 月：-5.31%
  • 近 6 月：-4.58%
  • 今年以來：+0.34%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.94，本日下跌1.72%
  • 歐元/美元相關性0.71，本日下跌1.17%
  • 英鎊/美元相關性0.62，本日下跌0.89%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.82，本日下跌1.14%
  • 美元/加幣相關性-0.77，本日下跌1.47%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.75，本日下跌0.56%

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澳元/美元0.6138-1.18%
紐元/美元0.5555-1.44%
歐元/美元1.0225-1.32%
英鎊/美元1.2289-0.81%
加幣/美元0.6796-1.25%

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