AI圈爆大醜聞！研究揭Meta、Google、OpenAI在Chatbot Arena上「作弊」

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-01 21:12

‌



來自人工智慧（AI）實驗室 Cohere、史丹佛大學、麻省理工學院（MIT）與知名 AI 研究機構 AI2 的最新研究指出，知名 AI 測試平台《Chatbot Arena》疑似對 Meta(META-US) 、OpenAI、Google (GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等大型科技公司提供不對等的測試機會，藉此提升其排行榜成績，影響評測公信力。

據報導，透過分析五個月內超過 280 萬場模型對戰紀錄，研究發現 Meta、OpenAI 與 Google 的模型曝光率遠高於其他廠商，有更多機會收集用戶回饋並優化模型。

‌



研究團隊還發現，封閉商業模型如 Google 與 OpenAI，在平台上的出戰次數明顯高於其他模型，相較之下，開源模型的曝光率低，甚至容易遭到移除，形成資料存取與曝光的長期不平等。

模型向日常使用者展示的次數，與其他公司相比，OpenAI、Google、xAI 和 Meta 的取樣率更高。（圖取自研究報告）

取樣率反映了模型在 LMArena 中被一般使用者看到的頻率，也直接決定了此模型開發者能獲得多少使用者互動資料。

報告發布後，OpenAI 創始成員 Andrej Karpathy 也在 X 上質疑評測公平性。他指出 Google 的 Gemini 曾在排行榜上大幅領先，但實際使用體驗卻不如排名較低的 Claude 3.5，懷疑 Google 等科技巨頭暗中操縱結果。

LM Arena 允許公司私下測試多個模型版本引爭議

此外，報告還指出，LM Arena 組織允許大公司私下測試多個模型版本，卻僅公開表現最佳者的成績，對外隱藏成績較差的版本。Cohere 副總裁 Sara Hooker 直言：「只有少數公司被告知可以進行私下測試，而且測試次數遠高於其他公司，這根本是操弄遊戲規則。」

2025 年 1 月至 3 月統計，每個提供者的私人測試模型數量。（圖取自研究報告）

研究指出，Meta 在 2024 年初私下測試多達 27 個 Llama 4 模型變體，卻只公布一款高分者作為官方代表，明顯有選擇性披露之嫌。

在研究發表前不久，Meta 也曾因優化一款未公開的 Llama 4 模型，使其在 Chatbot Arena 獲得亮眼成績而引發爭議。該版本未對外釋出，而公開版本表現普通，強化了外界對平台公平性的疑慮。

Google 與 LM Arena 高層為平台辯護，反指研究數據有誤

對此，LM Arena 共同創辦人、柏克萊教授 Ion Stoica 則回應道，該研究存在「多處不實與可疑分析」。官方聲明則重申平台致力於公平、社群導向的評測，鼓勵所有模型多次提交參賽。

Google DeepMind 首席研究員 Armand Joulin 也為平台辯護，指出報告數據不準確，Google 僅提交過一款 Gemma 3 模型進行測試，並未如報告所言反覆試驗。

學者呼籲增加透明度，建議公開所有私測數據

研究者建議 LM Arena 應設立私測次數上限，並全面公開所有私測結果，以回應公平性質疑。對此，LM Arena 則認為「公開未釋出模型的測試成績毫無意義」，拒絕部分改革建議。

儘管對於數據公開意見不一，LM Arena 對於改善模型對戰次數不均的問題表示願意接受建議，計畫推出新的抽樣演算法以提升公平性。

值得注意的是，LM Arena 近日宣布將正式成立公司並尋求募資，引發外界對其商業化後的中立性進一步擔憂。這篇研究可望成為推動評測平台改革的催化劑。