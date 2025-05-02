外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.3859元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 01:40
截至台北時間02日01:40，美元/加幣上漲0.0065點漲幅達0.47%，暫報1.3859點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.65%
- 近 1 週：-0.66%
- 近 3 月：-4.79%
- 近 6 月：-0.76%
- 今年以來：-4.11%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.48%
- 美元/韓元相關性0.65，本日上漲0.83%
- 美元/挪威克朗相關性0.62，本日上漲0.61%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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