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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.3859元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 01:40


截至台北時間02日01:40，美元/加幣上漲0.0065點漲幅達0.47%，暫報1.3859點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.65%
  • 近 1 週：-0.66%
  • 近 3 月：-4.79%
  • 近 6 月：-0.76%
  • 今年以來：-4.11%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.48%
  • 美元/韓元相關性0.65，本日上漲0.83%
  • 美元/挪威克朗相關性0.62，本日上漲0.61%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.75，本日上漲0.62%
  • 澳元/美元相關性-0.74，本日上漲0.42%
  • 歐元/美元相關性-0.56，本日上漲0.41%

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美元/加幣1.3842+0.35%
韓元/美元0.0007+0.00%
紐元/美元0.5904-0.52%
澳元/美元0.6383-0.28%
歐元/美元1.1283-0.38%

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