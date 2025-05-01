外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1272元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 23:40
截至台北時間01日23:40，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.48%，暫報1.1272點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.61%
- 近 1 週：+0.07%
- 近 3 月：+9.01%
- 近 6 月：+4.31%
- 今年以來：+9.38%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.81，本日下跌0.85%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日下跌1.34%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日下跌0.51%
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