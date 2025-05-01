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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1272元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 23:40


截至台北時間01日23:40，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.48%，暫報1.1272點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.61%
  • 近 1 週：+0.07%
  • 近 3 月：+9.01%
  • 近 6 月：+4.31%
  • 今年以來：+9.38%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.77，本日下跌0.35%
  • 歐元/加幣相關性0.76，本日下跌0.09%
  • 紐元/美元相關性0.65，本日下跌0.57%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.81，本日下跌0.85%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日下跌1.34%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日下跌0.51%

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歐元/美元1.1283-0.38%
英鎊/美元1.3277-0.34%
加幣/美元0.7222-0.36%
紐元/美元0.5906-0.49%

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