外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.72%，報0.5539元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，紐元/美元下跌0.0097點跌幅達1.72%，暫報0.5539點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.75%
- 近 1 週：-1.28%
- 近 3 月：-5.48%
- 近 6 月：-5.39%
- 今年以來：+0.73%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.84，本日下跌1.01%
- 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.56%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌1.3%
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