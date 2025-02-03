search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.72%，報0.5539元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，紐元/美元下跌0.0097點跌幅達1.72%，暫報0.5539點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.75%
  • 近 1 週：-1.28%
  • 近 3 月：-5.48%
  • 近 6 月：-5.39%
  • 今年以來：+0.73%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.94，本日下跌1.47%
  • 歐元/美元相關性0.80，本日下跌1.17%
  • 英鎊/美元相關性0.73，本日下跌0.89%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.84，本日下跌1.01%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.81，本日下跌0.56%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌1.3%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
紐元/美元0.5553-1.47%
澳元/美元0.6136-1.21%
歐元/美元1.0222-1.35%
英鎊/美元1.2287-0.83%

延伸閱讀


Empty