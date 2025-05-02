〈美股盤後〉微軟Meta財報亮眼領漲 道瓊標普連八紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-02 05:28

‌



微軟與 Meta 繳出亮眼財報，紓緩川普關稅所引發的科技巨頭前景疑慮，美股主指週四 (1 日) 群揚。

‌



微軟與 Meta 週三盤後公布財報，雙雙優於華爾街預期，緩解市場對川普貿易戰可能衝擊企業在人工智慧、雲端及廣告支出的擔憂。兩家公司股價分別勁揚逾 7% 與 4%。

科技巨頭蘋果週四盤後公布財報，受惠於 iPhone 銷售強勁，表現優於預期，但服務營收遜色；亞馬遜第二季獲利不如預期，兩檔股價盤後均滑落。

美國首季國內生產毛額 (GDP) 意外萎縮 0.3%，加深經濟放緩的擔憂之際，市場週四對貿易戰出現降溫跡象表示歡迎。

北京方面已暗示美方近期主動接觸中國，希望啟動貿易談判，儘管白宮強調中國必須先釋出善意。與此同時，川普政府也可能即將宣布首份貿易協議。

最新數據也顯示，截至 4 月底，美國初領失業救濟人數升至兩個月高點，續領人數更創下 2021 年 11 月以來新高，顯示勞動市場出現疲態，也讓週五即將公布的非農就業報告更受關注。

美股週四 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 83.6 點，或 0.21%，收 40,752.96 點。

那斯達克指數上漲 264.4 點，或 1.52%，收 17,710.74 點。

S&P 500 指數上漲 35.08 點，或 0.63%，收 5,604.14 點。

費城半導體指數上漲 17.57 點，或 0.42%，收 4,247.66 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 274.48 點，或 2.22%，收 12,628.62 點。

標普 11 大板塊表現分歧，科技股領軍上漲，資訊科技板塊勁揚 2.21%，通訊服務與非必需消費品亦分別上漲 1.55% 和 0.99%，相對之下，防禦型板塊走弱，醫療保健重挫 2.79%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭氣勢如虹。Meta (META-US) 大漲 4.23%；蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.79% ；微軟 (MSFT-US) 飆升 7.63% ；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.13%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.62%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.34%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.42%。

企業新聞

Meta (META-US) 升幅達 4.23% 至每股 572.21 美元。Meta 最新財報與財測優異，預計 2025 年全年資本支出將在 640 億美元至 720 億美元之間，高於先前預期的 600 億美元至 650 億美元。

軟體巨頭微軟 (MSFT-US) 飆升 7.63% 至每股 425.10 美元。微軟第一季營收成長 13%，還預測第四財季雲端運算營收將成長 34% 至 35%。

加拿大皇家銀行指出，微軟營收表現遠超預期令人意外，而且截至 4 月底，未看到總經 / 關稅問題給需求帶來任何實質性壓力。

麥當勞 (McDonald"s) (MCD-US) 收黑 1.88% 至每股 313.64 美元。麥當勞週四公布 2025 年首季 (截至 3/31) 財報，全球同店銷售年減 1%，不僅不如市場預期的成長 0.5%，更反映出消費者信心惡化，執行長 Chris Kempczinski 補充道，公司正在應對「最嚴峻的市場形勢」。

美國大藥廠禮來 (LLY-US) 崩跌 11.66%，禮來週四最新財報優於市場預期，但減重藥 Zepbound 銷售略遜市場估值，還調降全年獲利預測。

特斯拉否認《華爾街日報》關於其董事會正在尋找執行長馬斯克繼任者的報導，特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.58% 至每股 280.52 美元。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.4 萬，預期 22.4 萬，前值 22.3 萬

美國上週續領失業金人數報 191.6 萬，預期 186 萬，前值 183.3 萬

美國 4 月挑戰者企業裁員人數報 10.5 萬，前值 27.5 萬

美國 4 月製造業 PMI 終值報 50.2，預期 50.7，前值 50.2

美國 4 月 ISM 製造業指數報 48.7，預期 48.0，前值 49.0

華爾街分析

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy R. Fiore 稱：「美國製造業活動在 2 月份僅小幅擴張之後，4 月份進一步陷入萎縮。需求和產出減弱，而投入進一步增強，這些條件對經濟增長不利。」

匯豐銀行 (HSBC) 全球私人銀行和財富管理投資長 Georgios Leontaris 表示：「到目前為止，我們看到大型科技公司實現了盈利，這令人欣慰。」