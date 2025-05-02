關稅轉單效應外 光通訊廠移轉產線、美國製造布局因應
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 02:01
受美國川普今年 4 月初頒布對等關稅以來，即將屆滿 1 個月，目前各國談判結果、中美貿易戰是否降溫仍是未知數，據指出美、中為避開彼此互課高關稅，光通訊台廠有望獲得轉單，但也有法人分析，轉單對台廠受惠有限，光通訊供應鏈面臨關稅挑戰，多家廠商已先做好布局因應。
光聖 (6442-TW) 表示，光聖跟美系客戶大廠仍在協商如何因應，目前產品出貨狀況正常，因光聖產能分布於台灣、中國及菲律賓３處，菲國課稅僅 18%，公司也討論是否未來將產線重心移至菲國，仍要看各國如何與美國談判協商，對業者出口來說，較為有利。
聯亞 (3081-TW) 則表示，雖美國針對中國進口加徵關稅，但目前尚未影響美國客戶端的數據中心建置節奏，而公司直接出貨至美國的磊晶也適用零關稅，處於豁免範圍內，近期已陸續擴充磊晶產能與代工合作夥伴，產出量能可望在未來數月持續提升。現階段美國關稅對建置需求沒有看到明顯影響。
環宇 - KY(4991-TW) 則是有美國製造優勢，也加速美國工廠轉型，並計畫年底前在新竹科學園區設立後段產線，全力開發光通訊和矽光子的市場機會。
法人指出，關稅政策將加速美國光通訊廠委外代工，許多美國大廠，如博通和 Lumentum，轉而將生產需求轉移至台灣，以避開關稅，雖然 CPO(矽光子) 封裝產品，量產最快要到 2026 年，但 AI 仍是未來產業發展與需求核心，整體產業鏈將持續擴充。
法人表示，光通訊產業雖未直接受到近期關稅影響，但從中長期觀察，關稅可能使美國市場需求減少，將進一步對光通訊產品的銷售造成壓力。
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