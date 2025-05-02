關稅轉單效應外 光通訊廠移轉產線、美國製造布局因應

受美國川普今年 4 月初頒布對等關稅以來，即將屆滿 1 個月，目前各國談判結果、中美貿易戰是否降溫仍是未知數，據指出美、中為避開彼此互課高關稅，光通訊台廠有望獲得轉單，但也有法人分析，轉單對台廠受惠有限，光通訊供應鏈面臨關稅挑戰，多家廠商已先做好布局因應。