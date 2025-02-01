川普與輝達黃仁勳會面 討論AI領導地位與半導體政策

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-01 09:20

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在市場動盪之際，美國總統川普於周五 (31 日) 與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在白宮舉行了會談。此次會面正值人工智慧 (AI) 領域風起雲湧之時，中國新創公司 DeepSeek 推出了一款開源 AI 模型，引發了人們對美國在 AI 技術領域領導地位的質疑。

會談重點：半導體與 AI 政策

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根據輝達發言人表示，黃仁勳與川普總統討論了半導體和 AI 政策，以及加強美國在科技和 AI 領域領導地位的重要性。這場會面發生在 DeepSeek 推出其新 AI 模型之後，該模型被認為是其他公司聊天機器人的競爭對手，且開發成本遠低於其他模型。

儘管會談氣氛良好，川普仍堅稱「最終將對晶片徵收關稅」。這對輝達來說可能構成挑戰，因為該公司依賴海外合作夥伴來製造其半導體。

川普表示，他將繼續推進關稅政策，並暗示可能對中國實施更嚴格的晶片出口限制。目前對中國的晶片出口限制主要以美國商務部管理的許可要求形式存在。

雙方都強調了加強美國在科技和 AI 領域領導地位的重要性。

市場反應與輝達股價

這次會面發生在輝達股價大幅下跌之際。輝達股價在周五收盤下跌 3.7%，本周跌幅高達 16%。市場的擔憂主要來自 DeepSeek 的 AI 模型，該模型似乎不需要輝達銷售的大量昂貴設備，這讓投資者擔心，輝達可能面臨更激烈的競爭。

DeepSeek 的開源 AI 模型以較低的成本開發，這引發了人們對美國在 AI 領域投資、以及北京是否已在該領域追上美國的疑慮。

對 DeepSeek 的調查

川普政府官員已開始調查 DeepSeek 是否通過新加坡的中間商購買了被禁止的輝達晶片，以規避美國對用於 AI 任務處理器的銷售限制。此外，川普政府正在考慮是否要限制輝達銷售較低階晶片到中國。

川普政府正在積極推動美國在 AI 領域的發展，並於此前宣布了一項 1000 億美元的人工智慧基礎設施投資計畫，預計未來將投資額增至 5000 億美元。