川普長子小川普的進擊之路：從最不得寵搖身成父親最重要政治顧問

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-31 14:30

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美國第 47 任總統川普上周一 (20 日) 在家人簇擁下宣誓就職，副手范斯也在同日就任副總統一職，這讓川普長子小川普的影響力達到前所未有的高度，這位原本不受川普寵愛的長子也成為父親「最重要的政治顧問」。

《中國新聞周刊》報導，小川普遊說父親選擇密友范斯擔任副手，並推薦民主黨眾議員加伯德和小甘迺迪分別擔任國家情報總監和衛生部部長，並在川普屢次發出買下格陵蘭島宣言後，打頭陣地乘坐父親私人飛機前往當地訪問。

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在很長一段時間裡，小川普與父親關係時而疏離，時而緊張，前者曾在 2020 年 6 月在政治播客節目《觸發》上半開玩笑地問父親最喜歡的孩子為何是長女伊凡卡，

川普前妻伊萬娜在 2017 年出版《培養川普》一書時回憶稱，當她提議給兩人第一個孩子取名 Donald 時，川普曾抗議稱「你不能這麼做！萬一他是個廢物怎麼辦？」

在川普因婚外情與伊萬娜離婚後，當時年僅 12 歲的小川普有整整一年沒有和父親說話，他離開城市到賓州一個小鎮的寄宿學校讀書，對鐵鏽帶的困頓有了深入體會，上大學後也曾想擺脫父親的光環和陰影，他喜歡朋友稱自己為羅恩，而非 Donald。大學畢業後，小川普未回到川普集團工作，而是在西部待了一年，白天打獵和釣魚，晚上當酒保，而川普對兒子的愛好則嗤之以鼻。

2001 年，小川普回到紐約，開始和弟弟 Eric 及妹妹伊萬卡一起負責開發父親的房地產專案，並主持一個名為《學徒》的真人秀節目，在脾氣反覆無常的父親和節目組之間充當調停者。2005 年，他與父親在一場時裝秀上介紹給他的模特瓦妮莎結婚。

川普在 2016 年首次競選總統時，他最喜愛的女兒伊凡卡和女婿賈許納有著廣泛的影響力，小川普雖然也參與其中，但只被分配一些邊緣任務。

根據《GQ》雜誌報導，在愛荷華州黨團會議前，小川普被安排與弟弟 Eric 一起拍攝打獵的照片，以拉攏共和黨傳統選民，父親對他說：「小唐，你終於能替我辦點事了。打獵去吧！。」

當小川普試圖為父親多出份力時，結果事與願違。2016 年夏天，他安排父親競選團隊的官員與一位俄羅斯律師在川普大廈會面，但此會後來成為特別檢察官穆勒「通俄門」調查的焦點。

曾任川普私人律師 Michael Coen 後來向參議院做證時曾表示，當時川普常常對身邊人抱怨說，自己的大兒子是他見過判斷力最差的人，一些白宮工作人員給小川普起了個「弗雷多」的綽號，取自黑幫電影《教父》中那個無能懦弱的長子。

在遭受重擊後，小川普選擇還擊，開始對「通俄門」的調查組和主流媒體進行討伐，在保守派中的聲望隨之上升。到 2018 年期中選舉開跑時，小川普已是《福斯新聞》的常客和「讓美國再次偉大」(MAGA) 圈子裡的「大 V」。

2020 年，川普競選連任時，小川普在社群媒體的粉絲總數超過 1000 萬，成為 MAGA 宣傳機器中的重要齒輪。隨著小川普政治影響力上升，川普的顧問們向《紐約時報》指出，川普對兒子的評價有所轉圜。

隨著伊凡卡在 2020 年大選後離開政壇，小川普填補了空缺，成為他父親最信任的顧問。川普家族內部的權力更替也反映出，MAGA 在征服共和黨之後，也在這個家庭內部佔據主導地位。

在兒子推動下，川普開始專注於吸引邊緣政治選民，並加強了對文化戰爭議題的關注。當小川普察覺 MAGA 基本盤對新冠疫苗的懷疑情緒時，他敦促父親改變立場。此前特朗普一直將新冠疫苗的開發視為一項政治遺產，但漸漸地，他就不再提了。

2024 年，當持反疫苗立場的小甘迺迪加入總統競選後，小川普最先察覺到此人對父親的威脅，並一直積極尋求讓甘迺迪退選加入川普陣營。

在促成「資淺」參議員范斯成為共和黨副總統人選過程中，小川普更是發揮關鍵作用。

作為政權過渡團隊榮譽主席時，小川普還反對建立包容內閣的慣常做法，堅持提拔像范斯一樣對 MAGA 忠誠的人選。小川普曾在接受《華爾街日報》訪問時表示，他參與過渡工作不是為了安插人員，而是要阻止那些會在政府中造成災難的人。

小川普向父親推薦的三位內閣人選，都分別獲得衛生部長、國家情報總監和司法部長的提名。

不過，對於兒子的建議，川普並非全盤接受。在國務卿人選上，川普選擇了佛州參議員盧比歐，而非小川普力薦的前駐德國大使格雷內爾。

但小川普本人並不打算在新政府任職。推動父親發起的 MAGA 運動已為其帶來許多利潤豐厚的專案，像是跟保守派平台 Rumble 的播客合作僅基本年薪就達到七位數。在管理川普集團事務的同時，他還加入一間專門投資保守派企業的創投機構「1789 資本」。