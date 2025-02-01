金價盤中突破2800美元 川普關稅豪賭帶來不確定性

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-01 07:40

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就在幾小時後，美國總統川普即將對加拿大和墨西哥進口商品開徵 25% 的關稅，此舉已引發市場高度不安。這項政策影響近 1.6 兆美元的年度貿易額，衝擊企業、消費者和金融市場，不確定性迅速蔓延。

羅森伯格研究公司 (Rosenberg Research) 首席策略師羅森伯格 (David Rosenberg) 警告，川普的激進貿易政策可能導致嚴重的經濟後果。然而，他也表示川普仍有可能在最後一刻「擺脫」這些關稅。

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關稅背後的動機

雖然川普聲稱關稅旨在向加拿大和墨西哥施壓，以遏制非法移民和芬太尼走私，但羅森伯格認為，這背後有更複雜的考量。他表示：「川普的最終意圖總是難以捉摸，他實在太難以預測了。」

關稅威脅對加元造成衝擊，美元兌加元匯率已衝破 1.45，。羅森伯格指出，如果川普放棄關稅，加元可能會反彈至 1.40 左右，也就是川普去年 11 月首次提及關稅之前的水準。

石油關稅與通膨衝擊

川普尚未決定是否將加拿大和墨西哥的原油納入關稅範圍。鑑於加拿大供應美國 60% 的原油進口，任何相關舉動都可能立即引發通膨。

雖然通膨在近幾個月有所緩和，但羅森伯格強調，關稅可能會使聯準會的政策立場複雜化。他認為：「通膨是一個過程，而非一次性事件。如果石油受到關稅衝擊，價格會出現震盪，但除非它影響到薪資，否則不一定會導致通膨。這將是聯準會關注的焦點。」

黃金飆漲與避險需求

在貿易緊張局勢加劇的情況下，黃金價格已突破每盎司 2810 美元，創下歷史新高，，儘管又回落至 2800 美元下方，仍有望創下 2024 年 3 月以來最強勁的單月表現。

羅森伯格認為，黃金的漲勢是對市場不穩定性的直接反應。他說：「黃金與不確定性有 100% 的正相關。而現在是我們很長一段時間以來所看到的最不確定的時期。」

此外，《金融時報》報導稱，交易員已從英格蘭銀行的金庫中提取了價值 820 億美元的黃金，並將其轉移到紐約的 Comex 交易所和美國私人金庫。這主要是因為擔心川普的關稅政策最終可能會擴展到黃金。羅森伯格指出：「這是一個瘋狂的想法，但在這個政府領導下，一切皆有可能。」

川普與鮑爾的角力

另一個令人擔憂的問題是川普的經濟政策與聯準會之間的衝突。川普希望同時實施關稅、減稅和降息，但羅森伯格認為這是不切實際的。他表示：「我不認為你能夠同時擁有關稅、財政刺激、美元貶值和降息。如果把這些放在精神科醫生面前，其中兩項是互相矛盾的。」