川普：周六起對中、加、墨加徵關稅 未來幾個月還將徵更多關稅

鉅亨網編譯劉祥航 2025-02-01 07:07

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白宮周五 (31 日) 證實，川普總統將在本周末對美國主要貿易夥伴實施激進的關稅，此舉在美股尾盤衝擊市場。

白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 表示，川普將對墨西哥和加拿大實施 25% 的關稅，並對中國實施 10% 的關稅，以報復「他們來源並允許流入我國的非法芬太尼」。白宮對於關稅的具體實施方式並未提供太多細節，僅表示將在周六公開供查閱。

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Leavitt 說：「這些是總統做出的承諾，也是實現的承諾」。

關於關稅的潛在豁免，目前沒有任何消息。白宮否認了《路透》早先的一篇報導，報導稱關稅將會有一些例外，而不是簡單地涵蓋所有產品，並將關稅延遲到 3 月 1 日實施。

美國與這三個國家的年度貿易額約為 1.6 兆美元。川普希望利用關稅作為談判籌碼和影響外交政策的手段，特別是在移民和毒品貿易問題上。

關稅目標包括晶片、石油、金屬和藥品

川普總統表示，他將在未來幾個月對包括石油和金屬在內的一系列進口產品實施關稅，擴大其全面貿易徵稅計畫，遠遠超出周六將對中國、加拿大和墨西哥實施的關稅。

川普周五在橢圓形辦公室簽署一項關於放鬆管制的行政命令時說：「我們將對藥品和藥物、醫藥等所有形式的藥品和製藥產品徵收關稅。我們還將非常重要地對鋼鐵徵收關稅，我們也會對晶片和與晶片相關的東西徵收關稅」。

他補充說：「我認為大約在 2 月 18 日左右就會發生。我們將對鋼鐵徵收大量關稅」。

川普表示，無論加拿大、墨西哥或中國做什麼，都無法阻止即將到來的關稅，這是對這些國家未能阻止無證移民和芬太尼等非法毒品跨越美國邊境的回應。川普告訴記者，美國將對歐盟採取「非常實質性」的關稅行動。

市場反應與經濟影響

在川普發表評論後，油價在尾盤交易中上漲。西德州中級原油在紐約下午 4 時升至每桶 73.33 美元，此前收盤價為 72.53 美元。紐約的銅期貨短暫抹去了當天的一些跌幅。

川普周五表示，即將到來的關稅將疊加在任何現有的關稅之上。但他同時表示，他將考慮降低周六計畫對石油徵收的關稅。川普說：「我可能會稍微降低對石油的關稅。我們認為我們會將其降至 10%」。他補充說，針對石油和天然氣的進一步關稅可能會在 2 月 18 日實施。

川普先前已承諾實施部門關稅 (針對晶片、藥品、鋼鐵、鋁和銅)，以重塑供應鏈並迫使製造商將生產轉移到美國，但他並未明確說明這些關稅何時生效。周五的評論表明，總統旨在迅速推進這些徵稅。

關稅政策目標與影響

川普貿易顧問 Peter Navarro 在周五接受 CNBC 採訪時表示：「超級盃即將到來，令人毛骨悚然的是，能容納在 [紐奧良] 超級巨蛋的人數幾乎正好等於每年在美國因芬太尼死亡的人數，而這些芬太尼來自中國和墨西哥」。Navarro 強調「這就是為什麼我們有這種討論」。

經濟學家擔心，在價格壓力似乎開始減緩之際，關稅可能會重新點燃通貨膨脹。商務部周五報告稱，聯準會密切關注的 12 月份通膨率升至 2.6%。然而，報告中的細節似乎更為正面。

儘管如此，聯準會官員表示，他們正在監控財政政策的影響。聯準會理事 Michelle Bowman 說：「除了對經濟的反應有更大的信心之外，更了解實際政策及其如何實施非常重要」。芝加哥聯準銀行總裁 Austan Goolsbee 周五早上在接受 CNBC 採訪時表示，關鍵將在於關稅是一次性事件還是導致報復行動。

潛在的經濟風險與中國的回應

關稅威脅可能會擴大。川普還下令在 4 月 1 日提交關於整體貿易問題和關稅的報告，這可能導致他觸發新的徵稅，或退出他第一個任期內與加拿大和墨西哥重新談判的大陸貿易協定。他的政府正在調查中國是否遵守了他在第一個任期內達成的貿易協議，為對世界第二大經濟體徵收關稅奠定了基礎。

中國駐華盛頓大使館發言人表示：「中美經濟關係本質上是互利共贏的。如果雙方存在分歧和摩擦，應透過對話協商解決。貿易戰或關稅戰沒有贏家，這不符合任何一方或世界的利益」。