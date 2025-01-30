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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司VFC-US的目標價調升至25元，幅度約8.7%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對VF公司(VFC-US)提出目標價估值：中位數由23元上修至25元，調升幅度8.7%。其中最高估值35元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予VF公司評價：積極樂觀6位、保持中立14位、保守悲觀4位。

VF公司今(30日)收盤價為25.56元。近5日股價上漲8.7%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VFC市場預估目標價

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VF公司25.56-3.87%

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