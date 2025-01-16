鉅亨速報 - Factset 最新調查：VF公司VFC-US的目標價調升至22.5元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對VF公司(VFC-US)提出目標價估值：中位數由21.5元上修至22.5元，調升幅度4.65%。其中最高估值29元，最低估值13元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予VF公司評價：積極樂觀6位、保持中立14位、保守悲觀4位。
VF公司今(16日)收盤價為23元。近5日股價上漲4.65%，標普指數上漲0.53%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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