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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹納赫集團DHR-US的目標價調降至267.5元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 00:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對丹納赫集團(DHR-US)提出目標價估值：中位數由277.5元下修至267.5元，調降幅度3.6%。其中最高估值310元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予丹納赫集團評價：積極樂觀22位、保持中立5位、保守悲觀0位。

丹納赫集團今(31日)收盤價為224.87元。近5日股價上漲3.6%，標普指數下跌0.77%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DHR市場預估目標價

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