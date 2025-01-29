〈紐約匯市〉美元再走強 川普擬加徵大規模關稅推動

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-29 08:40

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美元連續第二天走揚，美國總統川普近日表示，他支持比其高層官員所建議的更高額關稅，此番言論讓美元再度走強，成為交易關稅威脅的工具。隨著川普強調將對某些進口產品徵收「更高」關稅。彭博美元現貨指數一度上漲 0.5%，是過去一周內最大單日漲幅，之後收窄。

紐約匯市周二 (28 日) 尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.52%，報 107.72。

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美元的強勢背後，不僅是川普的言論，還有對避險資產的需求。近期美股因中國人工智慧 (AI) 新創公司 DeepSeek 推出更便宜的 AI 模型而出現波動，這也刺激了對美元的需求。美國國債殖利率基本保持穩定，10 年期國債殖利率報 4.5%。

彭博美元指數的上漲反映出投資人對川普關稅政策的預期，認為這將推高美國物價壓力，並讓美國利率保持高位。此外，若關稅削減進口產品，將減少美元流出，也可能進一步推高美元價值。美元的走強影響到其他貨幣，歐元兌美元跌幅一度達 0.7%，日元也一度貶值約 0.7%。

川普強烈暗示，可能會對來自加拿大和墨西哥的汽車加徵特定關稅，這些國家已經面臨川普即將於 2 月 1 日實施的 25% 跨境關稅威脅。他的言論不僅限於貿易，還包括將關稅用作與其他國家談判的籌碼，進一步引發市場對其政策的擔憂。此舉引發了對美元的需求，並波及亞洲和歐洲市場。

儘管美國股市接近歷史高點，並且部分投資人出現了獲利回吐，但市場普遍認為美元仍將受惠川普的關稅政策。美國經濟強勁成長和高漲的通膨預期，將繼續支撐美元的需求。儘管市場中仍存在對美元進一步走強的疑慮，近期衍生品交易者減少了對美元的看漲押注，顯示出投資人對未來走勢的分歧。

儘管美元在過去幾個月走強，並且在 2024 年最後一季度漲逾 7%，一些投資人對美元未來的持續優勢表示懷疑。美元在川普總統任期內的強勢，可能會面臨更大的波動風險，尤其是考慮到市場上對美元的押注已經過於集中。

截至台北時間周二（29 日）約 8：00 價格：