〈蛇年景氣展望〉記憶體今年Q1仍低迷 Q2起緩步復甦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-27 09:10

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DRAM、NAND 記憶體市場自去年下半年起，除 AI 雲端應用暢旺，其餘整體需求皆不如預期，造成客戶端庫存水位拉高，市場呈現供過於求，價格也回跌，展望今年，由於第一季為傳統淡季，加上產業庫存水位仍高，預計 DRAM、NAND 市場的需求與價格第一季將雙雙下滑，期望第二季起緩步復甦。

細分兩大市場，DRAM 目前除 HBM(高頻寬記憶體) 供不應求外，其他如 DDR5/4/3 皆面臨供過於求，降價壓力大，且第一季為傳統淡季，加上先前因應美國川普上任前已提前備貨，整體需求較上季放緩，由於價格持續走跌，買方也多有預期心理，採購心態也多觀望。

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供給端方面，業界一致認為中國合肥長鑫開始量產 DDR5 是產業最大變數，其現階段出貨皆以供應中國當地手機品牌廠為主，預計今年中 LPDDR5 就會大量出貨，屆時 LPDDR5 價格也恐承壓，三大原廠將直接受衝擊，連帶台廠也恐遭波及。

研調機構預估，今年第一季一般型 DRAM(conventional DRAM) 平均跌幅預估擴大至 8-13%，若計入 HBM 產品，價格預計下跌 0% 至 5%；其中，PC DRAM 價格季減 8-13%，伺服器 DRAM 季減 5-10%，手機 DRAM 季減 3-13%，顯卡 DRAM 季減 5-10%，消費性 DRAM 也跌 3-15%。

NAND 市場方面， 業界指出，由於市場自去年下半年開始走弱，到現在仍未看見復甦跡象，因此普遍對今年上半年抱持保守看法，目前美光 (MU-US) 與 SK 海力士已率先減產，其他業者如三星、鎧俠也都有相對應計畫，期望透過減產降低供過於求的壓力。