〈春節宅在家〉電信三雄包辦春節影音娛樂 春節不無聊

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-27 11:50

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中華電信結合 MOD 與 Hami Video 兩大平台 影視強檔接力登場

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中華電信結合 MOD 與 Hami Video 兩大平台，讓用戶在新年期間享受一場影視盛宴。影視強檔內容涵蓋多檔韓劇以及電影。明 (28) 日除夕也有除夕夜特別節目，可以免費收看《WE ARE 我們的除夕夜》，有人氣女團 FIFTY 與盧廣仲的精彩表演。

Hami Video 推出訂閱影劇館優惠方案，MOD 優惠同步開跑，老客戶在 MOD 平台新訂閱影劇館可獲得 Hami Point。另外，MOD 加碼推出新春好運活動，「蛇我其誰專區」，用戶闖關各式遊戲，就有機會獲得總價值超過 200 萬的看片金、Hami Point 點數與 7-11 電子禮券等獎項。

中華電信持續擴大影視布局，與 Netflix 深化合作，行動客戶同時訂閱 Hami Video 電視運動館及 Netflix 高級版也可享有優惠。

台灣大同時提供五大影音串流服務 推「影音多享組」

台灣大同時提供 Netflix、Disney+、Max、MyVideo 和 KKBOX 五大影音串流服務，推出「影音多享組」，推出靈活且具高性價比的訂閱方案。

除夕夜台灣大的 MyVieo 獨家直播《2025 超級巨星紅白藝能大賞》，表演藝人陣容強大，包括韓國人氣女團 Kep1er、韓國偶像 BAEKHO，另外還有王心凌、玖壹壹、告五人、頑童 MJ116、孫盛希、艾薇、小男孩樂團等 29 組藝人輪番登場。此外，MyVideo 也獨家上架韓國話題電影《幸福國度》。

遠傳新春推影劇、音樂雙重優惠 擴大娛樂版圖

遠傳春節期間推出影劇與音樂雙重優惠，進一步擴大娛樂版圖，並滿足用戶全方位的娛樂需求。影劇方面，遠傳 friDay 影音推出限量金蛇福袋，音樂部分，則是端出 Spotify Premium 訂閱優惠。

遠傳指出，friDay 影音推出的限量金蛇福袋，可享受全館影劇暢看 90 天，額外加碼 45 天及 6 單片券，再送 friDay 影音京城之霜專屬好禮，福袋總價值約 2000 元。春節期間加碼推出天天抽萬元大獎活動，買福袋有機會獲得豐富獎品。