瑞銀推演川普關稅劇本 2大供應鏈風險高 AI、先進代工、封裝及DRAM受惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-22 18:10

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川普於 1/20 就任，瑞銀經濟團隊發表最新觀點，估計關稅可能從 2025 年 9 月起分 4 階段實施，主要針對中國，若對中國 / 全球其他地區加征 60%/10% 的關稅將導致全球 GDP 降低 1 個百分點，美國 GDP 降低 0.5 個百分點。對台灣科技業，像廣達在墨西哥無生產設施，風險相對較小，而其他公司在墨西哥設有基地則波及較大。此外，PC 和蘋果供應鏈的風險相對較大，AI 和先進代工、先進封裝和 DRAM 相對受到保護。

美國新任總統川普在美東時間的週一下午 1 點發表就職演說，並發佈了一篇新聞稿，強調其政策綱領，關稅和貿易是亞洲科技出口商面臨的關鍵波動因素。關鍵政策主題包括邊境保護和移民、政府效率、注重增長而非激進氣候倡議的能源政策，以及計畫發佈美國優先貿易政策。

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在貿易方面，川普演講稱將成立對外稅收局（External Revenue Service），旨在通過關稅增加政府收入，並徹底改革貿易制度以保護美國工人，指示聯邦機構評估與主要交易夥伴的貿易政策。川普提名的財政部長 Scott Bessent 在提名確認聽證會上確實稱川普政府可能利用關稅來糾正不公平的貿易行為，增加政府收入並作為談判手段，但這將被美元走強和外國供應商降價以保持份額所抵消。

針對亞洲科技行業，瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）表示，雖然暫時鬆一口氣，但未來仍可能出台關稅政策，還是要留意。

艾藍迪提醒投資者，2018 年關稅分 4 階段實施，最後階段針對更多科技產品的關稅被撤銷或下調。瑞銀經濟團隊估計關稅可能從 2025 年 9 月開始仍分 4 階段實施，主要針對中國，基本避免對其他地區加徵關稅，2026 年全球經濟增長面臨的風險可能為 0.25%，通脹可能上升 30 個基點。悲觀情景，即兌現競選承諾，對中國 / 全球其他地區加征 60%/10% 的關稅將導致全球 GDP 降低 1 個百分點，美國 GDP 降低 0.5 個百分點。

若全面加征關稅，消費科技行業受到的影響相對較大。在瑞銀 8 月 30 日發佈的亞太聚焦報告 “Tech’s Path through a Trade War” 中，瑞銀評估科技行業整體消費將面臨風險，若全面加徵關稅，直接影響將集中在美國對中國出口量仍較高的產品（由於消費高端化），這兩個市場合計占科技產品銷量的約 35% 和行業收入的約 50%。

根據 2023 年中國對美出口，約 1280 億美元的科技產品中約 820 億美元是智慧手機和 PC，其次是電視、顯示器、數碼相機和低端網路 / 路由器。瑞銀消費品零售分析師 Michael Lasser 表示，美國最大零售商百思買的營業成本中，中國進口仍占 60%，增量成本預計將由供應商、通路業和消費者分擔。

若屆時針對科技產品消費的關稅出臺，艾藍迪認為 PC 和蘋果供應鏈的風險相對較大，AI 和先進代工、先進封裝和 DRAM 相對受到保護，生成式 AI 雲投資的風險相對較小，除非全面貿易戰導致全球經濟衰退。







針對亞洲科技硬體，艾藍迪認為，對雲服務提供者 / AI 影響較小，生產遷移和消費者面臨一定風險。