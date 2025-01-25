補貼4天！中國近800萬人買手機數位 申請量超過1,000萬件

鉅亨網新聞中心 2025-01-25 11:41

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中國自本月 20 日起，手機、平板、智慧手錶（手環）購新補貼政策在全國多地陸續上線，消費者購買手機等產品時，不論是線上平台還是線下實體店，都可以享受支付立減。

據《IT 之家》周六（25 日）報導，中國商務部的數據顯示，手機等數位產品購新補貼自 1 月 20 日上路以來，四天內已有 792 萬名消費者申請了 1,078.6 萬件購新補貼。

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商務部表示，截至 1 月 23 日 24 時，全國共收到 2025 年汽車以舊換新報廢更新補貼申請 3.4 萬份，84.4 萬名消費者購買了 12 大類家電以舊換新產品 103.7 萬台。

各大電商平台均已開通「國家補貼」頻道，消費者可根據所在地區，按照平台指引進行購物。以京東 App 為例，消費者只需搜索「3C 國補」即可進入活動頁面，購買符合條件的數位產品時，可直接享受支付立減的優惠。

商務部上周會同相關部門印發了《關於做好 2025 年家電以舊換新工作的通知》，將原來的 8 大類家電擴圍至 12 大類，新增微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲 4 類產品。同時，將每人可補貼的空調數量擴圍至 3 件。

個人消費者購買手機、平板、智慧手錶（手環）等 3 類數位產品的補貼標準為：單件銷售價格不超過人民幣 6,000 元的產品，按產品銷售價格的 15% 給予補貼，每位消費者每類產品可補貼 1 件，每件補貼不超過 500 元。手機等 3 類數位產品的補貼為購新補貼，不是以舊換新，不以「交舊」為前提。