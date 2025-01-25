王毅與美國國務卿通話 王毅：大國要有大國的樣子

鉅亨網新聞中心 2025-01-25 00:56

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中國外交部周五（24 日）表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同美國國務卿盧比歐通話，王毅表示，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任。

王毅表示，中國國家主席習近平上周五同美國總統川普通話，中美關係發展迎來新的重要節點。習近平全面闡述了中國的對美政策，川普總統予以積極回應，表示期待同習近平保持良好關係，強調美中合作可以解決世界上很多問題。

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王毅表示，兩國元首為中美關係指出了方向、確立了基調。雙方團隊要落實好兩國元首共識，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，找到新時期中美兩國正確相處之道。

王毅闡述了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調，台灣自古以來就是中國領土的一部分，中方絕不允許台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中就奉行「一個中國」政策作出莊重承諾，不能背信棄義。

王毅表示，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。

依據中國外交部的聲明，盧比歐表示，美國和中國是兩個偉大的國家，美中關係是 21 世紀最重要的雙邊關係，將決定世界的未來。