美1月服務業PMI初值降至52.8 寫去年4月以來新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-25 00:10

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全球標普 (S&P Global) 周五 (24 日) 公布初步調查顯示，1 月採購經理人指數 (PMI) 初值重返擴張區間，為 7 個月來首見，但服務業 PMI 初值降至去年 4 月來新低，美國商業活動擴張速度處在 9 個月來最慢。儘管如此，企業稍微加快招聘腳步，凸顯就業市場穩健，也支撐聯準會 (Fed) 今年對降息持謹慎態度的立場。

美 1 月製造業 PMI 出現 6 個月來新高、服務業 PMI 降至 9 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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美國 1 月 Markit PMI 報告：(50 為榮枯線)

製造業 PMI 初值報 50.1，預期 49.8，前值 49.4，創 7 個月新高

服務業 PMI 初值報 52.8，預期 56.4，前值 56.8，創 9 個月新低

綜合 PMI 初值報 52.4，前值 55.4，創 9 個月新低

根據報告，1 月綜合 PMI 初值降至去年 4 月以來新低，服務業擴張速度回落是主因，不過製造業 PMI 初值出現 7 個月以來首見擴張，原因是國內需求改善，生產、訂單和就業均出現成長，人們寄望川普上任後將「放鬆監管、降低稅收和強化保護主義」。報告顯示，1 月就業人數創下去年 7 月以來新高。

儘管如此，也有一部分人擔心潛在的關稅將擾亂供應鏈、影響銷售，甚至是可能引發通膨，增添 Fed 今年可能採取更鷹派立場應對的擔憂。

有分析認為，儘管商業活動有所放緩，但企業繼續對未來需求表示樂觀，達到 2022 年 5 月以來新高。與此同時，在對川普政府將推出更多親商政策的預期的刺激下，樂觀的前景推動就業指標的成長，該綜合指標創 2022 年年中以來最強勁的成長。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 商業經濟專家威廉森 (Chris Williamson) 表示：「儘管 1 月份產出成長略有放緩，但持續的信心表明，這種放緩可能是短暫的。尤其令人鼓舞的是，在商業前景改善的推動下，招聘情況有所好轉。」

儘管一些企業對關稅及其對供應鏈和銷售的影響表示擔憂，但對監管改革、降低稅收的前景和對經濟的普遍樂觀態度持樂觀態度。

值得注意的是，通膨壓力顯示出上升的跡象。

報告顯示價格指數攀升，通膨仍頑強。(圖：ZeroHedge)