Meta今年資本支出將高達650億美元 專注AI相關計畫

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 23:40

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Meta Platforms(META-US)執行長祖克柏周五在臉書貼文中表示，計劃 2025 年投入高達 650 億美元的資金在人工智慧 (AI) 相關專案，其中包括打造一座巨型新資料中心並增加 AI 團隊的招聘。這一數目遠超華爾街分析師預期。

祖克柏提到，公司計劃建立一座「大到足以覆蓋曼哈頓一大部分」的資料中心，並預計在 2025 年將約 1GW 的運算能力投入使用，並在年底前擁有超過 130 萬個圖形處理器 (GPU)。他寫道：「這是一個巨大的努力，未來幾年將推動我們的核心產品和業務，開啟歷史性創新，並延續美國科技領先地位。」

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與其他領先的科技公司一樣，Meta 一直在推動建設更大規模的資料中心，以支持開發更先進的 AI 系統所需的計算需求。

就在本周，OpenAI、軟銀集團和甲骨文公司 (ORCL-US) 宣布將成立一個價值 1,000 億美元的合資企業「Stargate」，以在美國各地建設資料中心和 AI 基礎設施專案。