〈台經院景氣預測〉台經院上修2025 GDP至3.42% 估台幣平均匯價32.34元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-24 10:55

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台灣經濟研究院今 (24) 日公布 2025 年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.42%，較 11 月預測上修 0.27 個百分點，主要因投資和外需優於先前預期，但整體經濟動能仍仰賴投資和消費支撐，而受基期影響，上下半年經濟呈「前低後高」。

台經院認為，全球經濟短期展望穩定，但存在不確定性，其中，美國經濟略微放緩，但將保持穩健，主要受惠於財政支撐和生成式 AI 帶來的生產力提升，而中國經濟成長可能受美國關稅影響、刺激政策效力的不確定性制約。

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國內方面，台經院指出，近期外銷訂單仍顯示新興科技需求強勁，加上全球多國已開啟降息循環，今年全球貿易量可望續增、傳統產業也有望緩步復甦，預估全年出口與進口金額成長率則為 6.49%、6.96%，分別上修 0.79、0.43 個百分點，據此，估全年輸出和輸入成長率分別為 6.05%、6.27%，上修 1.37、1.00 個百分點。

而在內需上，零售及餐飲銷售額年增率持續穩定成長，加上就業市場依舊穩健，失業率維持低位，實質經常性薪資年增率自 2024 年轉正，為民間消費提供支撐，惟比較基數已高，成長漸緩，台經院預測全年民間消費成長率為 2.11%，下修 0.15 個百分點。

投資方面，國內晶片領導廠商擴大資本支出、加速淨零轉型投資，並吸引國際大廠加碼在台投資，續為經濟成長帶來正貢獻，預估全年整體固定資本形成成長率為 5.95%，上修 1.02 個百分點，其中，民間投資成長率為 5.66%，上修 0.86 個百分點。

對於物價，台經院估今年我國消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.95%，略上修 0.08 個百分點，但已降至通膨警戒線下。