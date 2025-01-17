經濟火車頭故障了！德GDP連兩年萎縮 今年恐也不會太好

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-17 13:38

‌



德國 2024 年國內生產毛額（GDP）連二年陷入衰退，也是 2003 年之後首度經濟連兩年負成長。研究機構警告，如果不實施政策改革，2025 年也難以擺脫停滯。

德國聯邦統計局（Destatis）公布最新數據，德國 GDP 繼 2023 年萎縮 0.3% 之後，2024 的 GDP 再度衰退 0.2%，突顯當局努力讓經濟成長重回正軌面臨嚴峻挑戰。

‌



分析家指出，德國經濟正面臨週期性與結構性問題，加上美國川普貿易政策，以及即將到來的德國大選帶來的不確定性，預計 2025 年德國經濟成長壓力會更大。

德國工業產值長期佔經濟增加值約四分之一。然而數據指出，2024 年德國製造業萎縮 3%，其中機械設備和汽車工業產降幅最明顯。相較之下，服務業整體維持成長，引發對德國「去工業化」的擔憂。

德國央行最新報告指出，德國經濟下行和通膨上行風險占主導地位，可能陷入「滯脹」局面。地緣政治衝突持續干擾供應鏈，進口成本上漲加劇通膨壓力，而美國新政府可能實施的貿易限制政策和德國大選後經濟政策不確定性也為經濟前景蒙上陰影。