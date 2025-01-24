金融詐騙關鍵字「買黃金、裝潢、投資」全上榜 國泰示警春節防詐不鬆懈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-24 13:29

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春節將至，詐騙手法不斷推陳出新，國泰觀察近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的關鍵字不盡相同，據國泰世華銀行內部統計 2024 年前 11 月最常聽到民眾臨櫃取款的理由共有 4 個，包括買東西 (精品、車子、黃金、家具、家電等)、借貸 (借還款)、投資、裝潢，占總件數逾 5 成。

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據刑事局最新統計，2024 年 1 至 9 月國泰世華銀行臨櫃成功攔阻詐騙案件近 1800 件，為民眾守護新台幣 13.8 億元，連續兩年蟬聯業界之冠。而國泰人壽 2024 年 1 至 9 月共攔阻 87 件、金額逾 8922 萬。

行員於談話過程察覺該客戶情緒明顯急躁，加上短期頻繁大額領現，用途說詞不一，行員便立即聯繫警察來行關懷，確認該客戶被詐團誘導並下載假投顧 APP 群組，在行員及警察一同安撫下，客戶最終取消交易，並由警察陪同到詐團指定面交地點順利抓到車手，成功攔阻一樁詐騙不法情事。

國泰證券也舉例，一名客戶加入假投資 LINE 群組，不法人士誘使客戶在手機下載股票投資 APP，並開立假證券戶，宣稱保證獲利。過程中，雙方面交 2 次共 30 萬現金，不法人士前後出金給客戶共 15 萬元，使客戶信以為真。後續不法人士以競拍 0 元競標 500 張為由，告知該客戶得標，並以目前價格 48 元須繳交 66 萬元保證金，才能得標持股並賺取價差。

不法人士以違約金、列入銀行不良紀錄等理由，誘使資金不足之客戶向銀行借貸籌措資金，所幸客戶有向 165、國泰證券客服致電查證股票相關資訊，國泰證券也向客戶說明競拍及申購流程，並提醒記得前往警察局報案，後續該客戶與警方聯手以交付現金為由，逮捕車手並追查案件源頭，成功攔阻 66 萬元。

國泰世華銀行指出，若民眾發現已遭遇詐騙，可立即撥打國泰世華銀行客服專線或 165 反詐騙專線進行釐清與通報，並呼籲民眾完成報案程序外，亦可下載國泰世華 CUBE APP 開啟個人金融帳戶轉出、入帳推播，以利即時掌握消費訊息通知。並提醒民眾啟用 FIDO 快速登入、兩步驟驗證及裝置綁定等安全強化措施，為個人資產多一層把關，杜絕詐騙危機。

國泰投信統計 2024 全年，客服專線進線時即播放防詐語音，總計影響超過 24000 人次；另在寄送電子郵件時，皆會附上阻詐資訊，持續喚醒投資人防詐意識。此外，投資人也可透過智能助理「阿發」詢問基金相關業務等訊息，2024 年統計「阿發」服務過程中，辨識出 82 案對話觸及詐騙關鍵字，包括「詐騙」、「詐騙確認方式」、「假冒國泰投信名義」、「個資外洩」等，因此「阿發」在接收訊息後，及時回覆防詐訊息，包括提供 165 反詐騙專線、防詐小常識等，提醒投資人警覺、再確認，與民眾一同守護資產安全。