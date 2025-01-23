楠梓電積極轉型高階產品接單中 春節後處分滬士電持股降至11.3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 19:44

‌



積極進行接單策略轉型老牌 PCB 廠楠梓電 (2316-TW) 今 (23) 日公告代子公司 Wus Group Holdings Co.,Ltd 公告董事會決議出售大陸投資事業滬士電 (002463-SZ) 12,000 仟股以內股票，預估此一對滬士電的股權處分案將在春節開紅盤後執行，預估完全執行之後對滬士電的持股比例將由 11.92% 降至 11.3%。

同時，楠梓電正積極進行在台 PCB 生產業務的重要轉型，預估將對目前需求最高的 AI、HPC 高速運算應用 PCB 接單比例大幅提高；2024 年楠梓電的 HPC 高速運算應用 PCB 占營收比重約 13%，在楠梓電執行的策新略之下，預估今年將可提高至 5 個百分點的占比。

‌



楠梓電 2024 年的營收 33.32 億元，產品應用比重以通訊電子比重 46%，微機電系統應用 13%，HPC 速運算應用 PCB 占營收比重約 13%，工業電子 9%，GPS 占 8%，車用電子占 7%。

楠梓電目前的轉型策略在營收成長之下，預計拉高 HPC 高速運算應用 PCB 占營收比重至少要拉高 5 個百分點。同時，此一策略之下，預計今年的資本支出將高於 2024 年。並以更新設備承接高階產品的訂單。