世銀上修中國今明年GDP成長預測 警告房地產恐成絆腳石

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-27 14:48

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世界銀行發布最新預測報告，上調中國 2024、2025 兩年 GDP 年增率預測至 4.9% 與 4.5%。但警告，家庭和企業信心低迷以及房地產產業的逆風，將拖累明年經濟表現。

世銀認為，當前抑制中國經濟增長的結構性因素為低消費、房地產企業和地方政府債務持續增加，以及人口老化等，呼籲中國應透過「結構性改革」重振經濟增長。

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而中國政府房地產業的政策支持，預計會溫和提振住房需求並降低庫存水平，但行業好轉可能要等到 2025 年底才會出現。若房地產業低迷延續時間更長，可能會進一步削弱投資和地方政府收入。

此外，日經新聞和日經 QUICK 新聞彙整的中國經濟學家調查顯示，受川普新政府加徵關稅的影響，中國明年經濟成長放緩將更為顯著，2025 年的 GDP 成長率的預測平均值為 4.4%，並且為了支撐出口，將在一定程度上容忍人民幣貶值。

受訪的中國經濟學家指出，雖然中國政府一直高舉刺激消費的大旗，但由於房地產不景氣帶來的負財富效應，消費者仍然摀緊錢袋。