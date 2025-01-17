2024中國GDP成長5% 官方經濟成長目標達陣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-17 10:29

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中國國務院新聞辦公室周五（17 日）舉行記者會，說明 2024 年國民經濟運行情況，國家統計局表示，初步核算，2024 年全年國內生產毛額（GDP）達到人民幣 134.9084 兆元，按不變價格計算，年增 5%。

中國國家統計局的數據顯示，2024 年全年 GDP 達到人民幣 134.9084 兆元，按不變價格計算，年增 5%，略優於經濟學家原估的 4.9%。

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分季度看，第一季 GDP 年增 5.3%，第二季成長 4.7%，第三季增長 4.6%，第四季成長 5.4%。值得注意的是，第四季成長率寫下六個季度以來最大增幅，並優於經濟學家預估的 5%。

全年消費者物價指數（CPI）上升 0.2%。全年全國城鎮調查失業率平均值為 5.1%，下降 0.1 個百分點。全年零售銷售增長 3.5%。全年全國規模以上工業增加值增長 5.8%。

國家統計局說，2024 年面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門深入貫徹黨中央、國務院決策，堅持穩中求進工作總基調，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，高品質發展取得新進展，特別是及時部署一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家榮靜（Jacqueline Rong）表示，去年經濟最大亮點是出口，出口很強，尤其是在排除物價因素的情況下，這意味著今年最大的問題會是美國的關稅。