美時完成越南Alphachymotrypsine Choay收購案 Q1開始貢獻營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-07 19:33

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美時 (1795-TW) 今 (7) 日宣布，已於昨 (6) 日完成在越南收購賽諾菲 (Samofi) 的 Alphachymotrypsine Choay 商標、藥品許可及製造技術的交易，預計今年第一季即可正式認列 Alphachymotrypsine Choay 在越南的銷售，正式貢獻營收。

根據美時公告， Alphachymotrypsine Choay 在越南是一個廣泛使用的治療藥物，主要用於治療由外傷、手術或燒傷引起的水腫。美時指出，2023 年 Alphachymotrypsine Choay 在越南及柬埔寨的銷售額達 2200 萬美元。

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總經理 Peter Vazharov 表示，此次完成 Alphachymotrypsine Choay 在越南的收購案，對美時而言是重要的里程碑，使美時可將 Alphachymotrypsine Choay 完全納入產品組合，除可為患者提供有效的抗發炎治療方案外，也同步強化美時在東南亞市場的布局。

Peter Vazharov 進一步指出， Alphachymotrypsine Choay 為美時在東南亞的第二件收購案，目前也積極尋求在東南亞的成長機會，期望透過收購的地強勢區域品牌，並整合至產品組合。