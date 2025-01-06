藥華藥去年營收年增逾9成、新藥ET三期報喜 股價跳空漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 10:17

‌



藥華藥 (6446-TW) 累計 2024 全年營收達 97.8 億元，年增逾 9 成，加上旗下新藥 Ropeg 的原發性血小板過多症 (ET) 全球多國多中心三期臨床試驗結果正面，激勵藥華藥今 (6) 日跳空漲停，衝上 677 元。

藥華藥開盤即跳空漲停，雖一度漲停打開，不過隨後再攻上漲停板鎖住 677 元，站上所有均線，成交量超過 4000 張，委買量則超過 900 張。至於三大法人上周籌碼動向，上週買超藥華藥 338 張。

‌



藥華藥 2024 年 12 月營收 11.7 億元，月增 15.54%，年增 73.89%；2024 年第四季營收 31 億元，季增 14.3%；累計 2024 全年營收 97.8 億元，年增 91.5%。

藥華藥指出，12 月營收以旗下自主研發的罕見血癌新藥 Ropeg 美國銷售為主，自 Ropeg 上市以來，全球銷售穩步成長，帶動營收表現，包括單月、單季及全年營收皆寫下歷史新高紀錄。

另外，藥華藥也宣布，旗下血癌新藥 Ropeg 的 ET 全球多國多中心第三期臨床事件 SURPASS ET 主要評估指標的統計結果正面，P 值為 0.0001，達到統計上的顯著意義。

藥華藥說明 SURPASS ET 是一項開放性、多中心、隨機分配、有效藥物對照的臨床三期試驗，以比較 P1101 與 ANA 做為二線治療對於 ET 的療效、安全性與耐受性。此試驗療程共 12 個月，並以受試者第 9 個月及第 12 個月均有療效反應為主要療效指標。

另一方面，SURPASS ET 更採用 P1101 的快速遞增劑量方案 (250mcg-350mcg-500mcg)，以更高的起始劑量施打 P1101，並更快施打到目標劑量。此試驗共收入 174 人，收案範圍含括美國、日本、台灣、韓國、香港、中國、新加坡與加拿大，其中 91 名隨機分配至 P1101 組， 83 名隨機分配至 ANA 組。

次要療效評估指標中，等位基因負擔的統計結果也相當正面，P1101 組及 ANA 組受試者的 JAK-2 等位基因負擔平均值在基礎線 (baseline) 分別為：P1101 組 33.65%、ANA 組 39.71%；在第 12 個月分別為：P1101 組 25.26%、ANA 組 37.26%。

在安全性方面，P1101 組受試者安全性與耐受度良好，在整體數值上顯示較 ANA 組相對良好。